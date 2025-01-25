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Haberler Süper Lig Süper Lig'de 2. Marcao-Kerem Aktürkoğlu vakası! Bahoken ve Cardoso...

Süper Lig'de 2. Marcao-Kerem Aktürkoğlu vakası! Bahoken ve Cardoso...

Bellona Kayserispor’un Trendyol Süper Lig’de Net Global Sivasspor'a karşı oynadığı 21. hafta maçında Stephane Bahoken, 23. dakikada kendi takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya vurduğu için kırmızı kart gördü.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 14:16 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 14:45
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Süper Lig'de 2. Marcao-Kerem Aktürkoğlu vakası! Bahoken ve Cardoso...

Bellona Kayserispor'un Trendyol Süper Lig'de Net Global Sivasspor'a karşı oynadığı 21. hafta maçında şaşırtıcı bir olay yaşandı. Takımın forvet oyuncusu Stephane Bahoken, 23. dakikada kendi takım arkadaşı Miguel Cardoso ile yaşadığı tartışma sırasında Cardoso'nun yüzüne vurdu. Bu beklenmedik hareketin ardından maçın hakemi Burak Pakkan tereddütsüz bir şekilde kırmızı kartını göstererek Bahoken'i oyundan ihraç etti.

Olay, hem saha içindeki oyuncuları hem de taraftarları şoka uğrattı. Kayserispor, bu dakikadan itibaren 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

İŞTE O ANLAR

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

KEREM-MARCAO KAVGASI AKILLARA GELDİ

Galatasaray'ın 2021/22 sezonunda Giresunspor ile oynadığı mücadelede Kerem Aktürkoğlu ve Marcao da benzer bir tartışma yaşanmış ve takım arkadaşına fiziki müdahalede bulunan Marcao, kırmızı kart görmüştü.

Federasyon, takım arkadaşına vuran Brezilyalı futbolcuya 8 maç men cezası vermişti.

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