  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig İkas Eyüpspor 3-0 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İkas Eyüpspor 3-0 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İkay Eyüpspor konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 20:58 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 21:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İkas Eyüpspor 3-0 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 20'nci haftasında Eyüpspor, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını Murat Temel ve Emrah Ünal üstlendi.

Mücadelenin ilk yarısında oyun olarak üstün taraf ev sahibi Eyüpspor oldu. Eflatun-sarılı ekip, birçok gol pozisyonuna girerken, 21'inci dakikada Ampem'in ayağından bulduğu gol ofsayda takıldı. Ev sahibi ekip, ilk yarının son anlarında öne geçmeyi başardı. 45+3'üncü dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı kornerde Tayfur kafayı vurdu. Kaleci Ertuğrul'dan seken topu Robin Yalçın yaptığı vuruşla ağlara gönderdi ve ilk yarı 1-0'lık skorla sona erdi.

İkinci yarının ilk diliminde de oyunun hakimi olan taraf Eyüpspor oldu. Ev sahibi ekip girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremezken, 63'üncü dakikada penaltı kazandı. Tayfur'un pasıyla ceza sahasına giren Ahmed Kutucu, Lusamba'nın müdahalesiyle yerde kalınca Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 65'inci dakikada Emre Akbaba, penaltı atışında hata yapmadı ve skoru 2-0'a taşıdı. 76'ncı dakikada Eyüpspor bir gol daha buldu. Sol kanatta topla buluşan Ahmed Kutucu'nun yerden içeri çevirdiği topu Mame Thiam yaptığı tek vuruşla ağlara gönderdi: 3-0. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Eyüpspor sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

MONTELLA MAÇI İZLEDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı tribünden takip etti. İtalyan teknik adam, karşılaşma öncesinde tribünlerde yer alan taraftarların fotoğraf isteğini kırmadı. Montella'nın uzun süre taraftarlarla fotoğraf çektirmesi dikkat çekti.

F.Bahçe Adana'da hata yapmadı! İşte güncel puan durumu
Jose Mourinho: Türkiye'de 6 aydır...
DİĞER
Son dakika haberi: Trabzonspor'da kanat operasyonu! Ukraynalı yıldızda flaş gelişme...
CANLI | Hamas listeyi verdi katil Netanyahu'nun bahanesi kalmadı! Gazze'de rötarlı ateşkes... Rehine takasının detayları belli oldu
F.Bahçe'nin bir golü daha VAR'dan döndü!
G.Saray'a PSG'den transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jose Mourinho: Türkiye'de 6 aydır... Jose Mourinho: Türkiye'de 6 aydır... 21:26
R. Madrid liderliği ele geçirdi! R. Madrid liderliği ele geçirdi! 21:22
İstanbulspor deplasmandan 3 puanla döndü! İstanbulspor deplasmandan 3 puanla döndü! 21:12
F.Bahçe Adana'da hata yapmadı! İşte güncel puan durumu F.Bahçe Adana'da hata yapmadı! İşte güncel puan durumu 21:01
Golcüler sahneye çıktı F.Bahçe farklı kazandı! Golcüler sahneye çıktı F.Bahçe farklı kazandı! 20:59
Eyüpspor 3 puanı 3 golle aldı! Eyüpspor 3 puanı 3 golle aldı! 20:57
Daha Eski
F.Bahçe'nin bir golü daha VAR'dan döndü! F.Bahçe'nin bir golü daha VAR'dan döndü! 20:32
A.Demirspor - F.Bahçe maçında kırmızı kart! A.Demirspor - F.Bahçe maçında kırmızı kart! 20:24
F.Bahçe'nin golü VAR'dan döndü! F.Bahçe'nin golü VAR'dan döndü! 20:16
İsviçre’de altın madalya! İsviçre’de altın madalya! 16:14
Net Global Sivasspor Fırtına'ya hazır Net Global Sivasspor Fırtına'ya hazır 16:17
Boluspor 90+2'de galip! Boluspor 90+2'de galip! 16:22