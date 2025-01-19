İkas Eyüpspor 3-0 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 20'nci haftasında Eyüpspor, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını Murat Temel ve Emrah Ünal üstlendi.

Mücadelenin ilk yarısında oyun olarak üstün taraf ev sahibi Eyüpspor oldu. Eflatun-sarılı ekip, birçok gol pozisyonuna girerken, 21'inci dakikada Ampem'in ayağından bulduğu gol ofsayda takıldı. Ev sahibi ekip, ilk yarının son anlarında öne geçmeyi başardı. 45+3'üncü dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı kornerde Tayfur kafayı vurdu. Kaleci Ertuğrul'dan seken topu Robin Yalçın yaptığı vuruşla ağlara gönderdi ve ilk yarı 1-0'lık skorla sona erdi.

İkinci yarının ilk diliminde de oyunun hakimi olan taraf Eyüpspor oldu. Ev sahibi ekip girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremezken, 63'üncü dakikada penaltı kazandı. Tayfur'un pasıyla ceza sahasına giren Ahmed Kutucu, Lusamba'nın müdahalesiyle yerde kalınca Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 65'inci dakikada Emre Akbaba, penaltı atışında hata yapmadı ve skoru 2-0'a taşıdı. 76'ncı dakikada Eyüpspor bir gol daha buldu. Sol kanatta topla buluşan Ahmed Kutucu'nun yerden içeri çevirdiği topu Mame Thiam yaptığı tek vuruşla ağlara gönderdi: 3-0. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Eyüpspor sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

MONTELLA MAÇI İZLEDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı tribünden takip etti. İtalyan teknik adam, karşılaşma öncesinde tribünlerde yer alan taraftarların fotoğraf isteğini kırmadı. Montella'nın uzun süre taraftarlarla fotoğraf çektirmesi dikkat çekti.