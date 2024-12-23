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Haberler Süper Lig Sivasspor, adı Wanda Nara ile anılan Keita Balde'yle yollarını ayırdı

Sivasspor, adı Wanda Nara ile anılan Keita Balde'yle yollarını ayırdı

Sivasspor, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ve eski eşi Simona Guatieri tarafından Wanda Nara'yla yasak aşk yaşadığı da öne sürülen Keita Balde ile yollarını ayırdı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 11:26
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Sivasspor, adı Wanda Nara ile anılan Keita Balde'yle yollarını ayırdı

Sivasspor'da istenilen performansı sergileyemeyen ve eleştirilerin odağı haline gelen Keita Balde, geçtiğimiz günlerde İspanya'ya gitti. Sezona büyük beklentilerle transfer edilen Balde, sadece 11 maçta forma şansı bulabildi ve yalnızca 1 gol katkısı sağladı. Balde, sergilediği düşük performansıyla, taraftarlar ve teknik ekip tarafından da eleştirildi.

Sivasspor yönetimi ise Balde ile yolları ayırma kararı alırken, resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

Diğer yandan Balde'nin eski eşi Simona Guatieri, Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile Balde'nin yasak aşk yaşadığını öne sürmüştü.

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