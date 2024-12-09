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Haberler Süper Lig Vincenzo Montella'dan Gaziantep FK'ya ziyaret

Vincenzo Montella'dan Gaziantep FK'ya ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig kulüplerine gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında bugün Gaziantep FK tesislerine konuk oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 17:43
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Vincenzo Montella'dan Gaziantep FK'ya ziyaret

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ve A Takım Sorumlusu Cemil İbrahim Cansız ile kulüp tesislerinde bir araya gelen İtalyan teknik adam, kendileriyle Türk futbolu ve milli takıma ilişkin fikir alışverişinde bulundu. İnan'dan kulübün mevcut durumu gelişimi hakkında bilgiler alan Montella, daha sonra tesisleri gezdi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Vincenzo Montella'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ilerleyen dönemde kendisine ve A Milli Takımımıza oynanacak maçlarda başarılar diledi. İtalyan teknik adam da İnan'a takımıyla iyi bir sezon geçirmesi temennisinde bulundu. İnan, ziyaretin sonunda Montella'ya üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

Vincenzo Montella'ya ziyaretinde A ve U21 Millî Takım İdari Müdürü Mert Tuncay da yer aldı.

Vincenzo Montella, 9 Aralık Pazartesi saat 20.00'de oynanacak olan Gaziantep FK - Çaykur Rizespor mücadelesini de stadyumda izleyecek.

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