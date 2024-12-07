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Haberler Süper Lig Konyaspor - Antalyaspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Konyaspor - Antalyaspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Konyaspor - Antalyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 13:24 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 13:40
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Konyaspor - Antalyaspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 15. hafta müsabakasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Slowik, Oğulcan, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Pedrinho, Aleksic, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir.

Antalyaspor: Piric, Erdoğan, Veysel, Thalisson, Güray, Soner Dikmen, Kaluzinski, Petsusenko, Van de Streek, Larsson, Gaich.

KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Antalyaspor maçı 7 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Konyaspor - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

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