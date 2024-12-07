Konyaspor - Antalyaspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 15. hafta müsabakasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.
KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ
Konyaspor: Slowik, Oğulcan, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Pedrinho, Aleksic, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir.
Antalyaspor: Piric, Erdoğan, Veysel, Thalisson, Güray, Soner Dikmen, Kaluzinski, Petsusenko, Van de Streek, Larsson, Gaich.
KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Konyaspor - Antalyaspor maçı 7 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
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