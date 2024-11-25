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Haberler Süper Lig Trabzonspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Trabzon maçı canlı izle

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Trabzon maçı canlı izle

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 13. hafta müsabakasında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 10:00
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Trabzonspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Trabzon maçı canlı izle

Trabzonspor - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı 25 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Trabzonspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında yapacakları maçla 37'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 36 maçta Trabzonspor'un 21, Adana Demirspor'un 6 galibiyeti bulunurken, 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Akyazı Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçını da kaybeden Trabzonspor 12 puanla 14'üncü sırada yer alıyor. Hem kötü gidişe son vermek hem de moral bulmak isteyen bordo-mavililer çıkış maçı olarak gördüğü Adana Demirspor maçına mutlak galibiyet olarak bakıyor. Geride kalan haftalarda hiç galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda olan Adana Demirspor 2 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Akdeniz temsilcisi de Trabzon'dan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 36'sı Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 4'ü de Türkiye Kupası olmak üzere 44 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 24, Adana Demirspor'un 10 galibiyeti bulunurken 10 maç da berabere sonuçlandı. Ligdeki 36 maçta ise Trabzonspor'un 21, Adana Demirspor'un 6 galibiyeti bulunurken 9 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı.

Öte yandan iki takım 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Trabzon'da oynadıkları maç ev sahibi takımın 1-0 galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Bugün yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo-mavililer, maç saatini beklemeye geçecek

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