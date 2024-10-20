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Haberler Süper Lig

Thomas Reis: Fenerbahçe gibi bir takıma karşı oynuyorsanız...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ve Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 22:07
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Thomas Reis: Fenerbahçe gibi bir takıma karşı oynuyorsanız...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ve Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE THOMAS REIS'IN AÇIKLAMALARI

"Benim için çok önemli bir şey vardı. Beşiktaş'a karşı da burada oynadık ve iyi performans göstermiştik. Fenerbahçe'ye karşı oynadık, 2 defa gol yememize rağmen vazgeçmedik. Çok iyi performans gösterdik. Geri gelmesini bildik. Bizim için çok iyi bir akşam olduk."

"Fenerbahçe gibi bir takıma karşı oynuyorsanız, 2 defa geri düşüp dönüyorsanız doğru işler yaptığınızı gösterir. Taraftarımız da bizi çok iyi desteklediler. Sezon başında da belirtmiştim; taraftarımız yanımızda olursa çok iyi sezon geçirebiliriz demiştim. Sonradan oyuna girenler de çok iyi enerji verdiler. 1 puanı almamızdaki ana faktör onlardı."

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