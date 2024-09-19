Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Gaziler Günü paylaşımı!

Trendyol Süper Lig ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

4 büyük kulüp sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR:

🇹🇷 Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü adına canını ortaya koymuş tüm gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. #GazilerGünü pic.twitter.com/mfaSxo4ynt — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 19, 2024

🇹🇷 19 Eylül #GazilerGünü'nde ülkemizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyor, vatanı için canı pahasına mücadele edip Gazilik mertebesine ulaşan tüm kahramanlarımızı saygıyla hatırlıyoruz. pic.twitter.com/X3BGgvJ2Ow — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 19, 2024