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Haberler Süper Lig

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Gaziler Günü paylaşımı!

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. | Son dakika haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 12:29 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 12:30
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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Gaziler Günü paylaşımı!

Trendyol Süper Lig ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

4 büyük kulüp sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

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