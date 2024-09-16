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Haberler Süper Lig

ANTALYASPOR ADANA DEMİRSPOR CANLI MAÇ İZLE | Antalyaspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor mücadelesi heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve detaylar merak edilirken Antalyaspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorguları yapılıyor. Antalyaspor - Adana Demirspor maçı canlı izleme linki ve detaylar haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 12:10
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ANTALYASPOR ADANA DEMİRSPOR CANLI MAÇ İZLE | Antalyaspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalyaspor - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 5. hafta müsabakasında Antalyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Adana Demirspor maçı 16 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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