Haberler Süper Lig Yılport Samsunspor 1-1 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Samsun ile Alanya yenişemedi!

Yılport Samsunspor 1-1 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Samsun ile Alanya yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Yılport Samsunspor sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 21:01 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 21:01
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Yılport Samsunspor 1-1 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Samsun ile Alanya yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Yılport Samsunspor ile Corendon Alanyaspor'la kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Alanyaspor'un golünü 14. dakikada Oğuz Aydın kaydederken; Samsunspor bu gole 60'da Marius'la karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Samsunspor 43 puana ulaştı. 5 maçtır yenilmeyen Alanyaspor ise 51 puana yükseldi.

Ligin 38. ve son haftasında Samsunspor deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak.

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