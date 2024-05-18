Yılport Samsunspor 1-1 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Samsun ile Alanya yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Yılport Samsunspor ile Corendon Alanyaspor'la kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Alanyaspor'un golünü 14. dakikada Oğuz Aydın kaydederken; Samsunspor bu gole 60'da Marius'la karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Samsunspor 43 puana ulaştı. 5 maçtır yenilmeyen Alanyaspor ise 51 puana yükseldi.

Ligin 38. ve son haftasında Samsunspor deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak.