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Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta heyecanı başlıyor. Son olarak bu maçları yönetecek hakemler belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 12:30 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 12:39
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Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'in 36'ncı haftasında 12 Mayıs Pazar günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve hakemler şöyle:

12 MAYIS PAZAR:

19.00 Fenerbahçe - Kayserispor (Ülker): Direnç Tonusluoğlu

19.00 Trabzonspor - İstanbul (Papara Park): Emre Kargın

19.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray (Atatürk Olimpiyat): Volkan Bayarslan

19.00 Konyaspor - Samsunspor (Medaş Konya Büyükşehir): Kadir Sağlam

19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK (Yeni Adana): Abdulkadir Bitigen

19.00 Sivasspor - Başakşehir FK (BG Grup 4 Eylül): Bahattin Şimşek

19.00 Kasımpaşa - Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan): Oğuzhan Çakır

19.00 Alanyaspor - Beşiktaş (Alanya Oba): Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Hatayspor - MKE Ankaragücü (Mersin): Ali Şansalan

19.00 Pendikspor - Çaykur Rizespor (Pendik): Atilla Karaoğlan

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