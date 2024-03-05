Demir'den siftah

Süper Lig'in 28. hafta maçında Karagümrük'ü konuk eden Adana Demirspor, 1-0'lık galibiyetle 24 Aralık 2023 tarihinden sonra ilk kez maç kazandı. Her iki takımın da birçok net gol fırsatını sonuçlandıramadığı maçta, tek gol 27'de Mario Balotelli'den geldi. İtalyan yıldız penaltıdan attığı golle Adana Demirspor'u 1-0'lık galibiyete taşıdı. Ligde en son Antalya'yı yenen Şimşekler , sonrasındaki 10 maçta 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

KARAMAN'LA İLK KEZ

Galibiyet hasretini dindiren Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman da göreve geldikten sonraki ilk galibiyetini elde etti. 4 . dakikada Markao ile bir topu direkten dönen Adana Demirspor, 90+8'de 10 kişi kaldı. Maestro'ya faul yapan Federico Ceccherini önce sarı kartla cezalandırıldı. Hakem Murat Erdoğan, VAR incelemesi sonrası Karagümrüklü futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Adana Demirspor puanını 35 yükseltti, Gümrük 29 puanda kaldı.

BALOTELLI'YE AF ÇIKTI

Başkan danışmanı Gökhan Göktürk ile tartışan ve kadro dışı bırakılan Mario Balotelli krizi tatlıya bağlandı. Murat Sancak, Metin Korkmaz'ın çabasıyla ikili arasındaki kriz çözüldü. İtalyan golcü dünkü Karagümrük maçına ilk 11'de başladı ve penaltıdan golünü de attı.