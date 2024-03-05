Haberler Süper Lig Demir'den siftah

Demir'den siftah

Mavi Şimşekler, taraftarının önünde konuk ettiği Karagümrük’ü İtalyan golcüsü Mario Balotelli’nin 27’de attığı penaltı golüyle yendi... Adana Demirspor, 10 maçlık galibiyet özlemini dindirdi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Demir'den siftah

Süper Lig'in 28. hafta maçında Karagümrük'ü konuk eden Adana Demirspor, 1-0'lık galibiyetle 24 Aralık 2023 tarihinden sonra ilk kez maç kazandı. Her iki takımın da birçok net gol fırsatını sonuçlandıramadığı maçta, tek gol 27'de Mario Balotelli'den geldi. İtalyan yıldız penaltıdan attığı golle Adana Demirspor'u 1-0'lık galibiyete taşıdı. Ligde en son Antalya'yı yenen Şimşekler , sonrasındaki 10 maçta 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

KARAMAN'LA İLK KEZ

Galibiyet hasretini dindiren Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman da göreve geldikten sonraki ilk galibiyetini elde etti. 4 . dakikada Markao ile bir topu direkten dönen Adana Demirspor, 90+8'de 10 kişi kaldı. Maestro'ya faul yapan Federico Ceccherini önce sarı kartla cezalandırıldı. Hakem Murat Erdoğan, VAR incelemesi sonrası Karagümrüklü futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Adana Demirspor puanını 35 yükseltti, Gümrük 29 puanda kaldı.

BALOTELLI'YE AF ÇIKTI

Başkan danışmanı Gökhan Göktürk ile tartışan ve kadro dışı bırakılan Mario Balotelli krizi tatlıya bağlandı. Murat Sancak, Metin Korkmaz'ın çabasıyla ikili arasındaki kriz çözüldü. İtalyan golcü dünkü Karagümrük maçına ilk 11'de başladı ve penaltıdan golünü de attı.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Guardiola'dan Semih Kılıçsoy talimatı! İlk teklif belli oldu...
Bir aile yok oldu! TEM Otoyolu'nda Pendik mevkiinde karşıya geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 2'si çocuk 5 kişi can verdi
Okan Buruk kırılmadık rekor bırakmadı!
F.Bahçe'de forma rekabeti zirve yaptı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fatih Tekke: İyi performansla 3 golle kazandık!
Bombardıman!
Canlı altın ve dolar kuru takibi (5 Mart Salı)
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 Mart rakamları
İstanbul yarın okullar tatil mi?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter şampiyonluğa koşuyor! Inter şampiyonluğa koşuyor! 01:07
Inter şampiyonluğa koşuyor! Inter şampiyonluğa koşuyor! 01:07
Arsenal gol oldu yağdı! Arsenal gol oldu yağdı! 01:04
Arsenal gol oldu yağdı! Arsenal gol oldu yağdı! 01:03
Bombardıman! Bombardıman! 01:00
Yılın bomba transfer iddiası! Arda ve G.Saray... Yılın bomba transfer iddiası! Arda ve G.Saray... 23:48
Daha Eski
Abdullah Avcı: Oyunu hak etmedik! Abdullah Avcı: Oyunu hak etmedik! 23:37
Fırtına Akdeniz'de kayıp! Fırtına Akdeniz'de kayıp! 23:37
Beşiktaş'tan 2 hakem hakkında açıklama! Beşiktaş'tan 2 hakem hakkında açıklama! 23:37
Antalyaspor kötü gidişe son verdi! Antalyaspor kötü gidişe son verdi! 23:37
Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı! Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı! 23:37
Süper Kupa maçının saati değişti! Süper Kupa maçının saati değişti! 23:37