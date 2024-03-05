Haberler Süper Lig CAS, Rumen tenisçi Simona Halep'in 4 yıllık men cezasını 9 aya indirdi

CAS, Rumen tenisçi Simona Halep'in 4 yıllık men cezasını 9 aya indirdi

Son dakika spor haberleri... Rumen tenisçi Simona Halep'e doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle verilen 4 yıllık men cezasından indirime gidildi ve cezası 9 aya düşürüldü.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 19:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CAS, Rumen tenisçi Simona Halep'in 4 yıllık men cezasını 9 aya indirdi

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rumen tenisçi Simona Halep'e doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle verilen 4 yıllık men cezasını 9 aya düşürdü.

CAS'tan yapılan açıklamada, yasaklı maddeyi bilinçli olarak kullanmadığına karar verilen Halep'in cezasının indirildiği belirtildi.

Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan eski dünya 1 numarası Halep, 9 aylık süreyi doldurduğu için tenise hemen dönebilecek.

Uluslararası Teniste Dürüstlük Birimi (ITIA), yasaklı kan güçlendirici "roxadustat" testi pozitif çıkan Halep'i Ekim 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 4 yıl men cezasına çarptırmıştı.

32 yaşındaki tenisçi, men cezasının kaldırılması ya da sürenin azaltılması talebiyle CAS'a itirazda bulunmuştu.

DİĞER
Yalı Çapkını'nın fettan yengesi Gülçin Santırcıoğlu'nun 'çocuk' itirafı gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü
Başkan Erdoğan'dan Gazze için kritik kabul: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Külliye'deki görüşme başladı
Eski Süper Lig efsanesinden flaş Icardi yorumu!
Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hasan Arat PFDK'ya sevk edildi!
TFF VAR kayıtlarını açıkladı!
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | MEB öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
TARIM KREDİ'DE RAMAZAN İNDİRİMİ | Binlerce üründe fiyatlar sabitlendi
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Bakan Işıkhan tarih verdi!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hasan Arat PFDK'ya sevk edildi! Hasan Arat PFDK'ya sevk edildi! 20:15
Talisca'dan şok haber! Talisca'dan şok haber! 19:36
Halep'e indirim geldi! Halep'e indirim geldi! 19:34
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! TFF VAR kayıtlarını açıkladı! 18:53
Beşiktaş'tan VAR talebi! Derrick Köhn-Cenk Tosun pozisyonu... Beşiktaş'tan VAR talebi! Derrick Köhn-Cenk Tosun pozisyonu... 17:33
Trabzonspor'da Fatih Karagümrük mesaisi! Trabzonspor'da Fatih Karagümrük mesaisi! 16:54
Daha Eski
Milli Takımımızın rakipleri belli oldu! Milli Takımımızın rakipleri belli oldu! 16:41
Eski Süper Lig efsanesinden flaş Icardi yorumu! Eski Süper Lig efsanesinden flaş Icardi yorumu! 16:39
Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! 16:36
Kaptan'ın heykelinin açılış tarihi belli oldu! Kaptan'ın heykelinin açılış tarihi belli oldu! 15:48
PFDK'dan 3 büyüklere ceza! PFDK'dan 3 büyüklere ceza! 15:23
USG maçı hazırlıklarının İstanbul etabı tamamlandı! USG maçı hazırlıklarının İstanbul etabı tamamlandı! 15:00