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Volkan Demirel'den duygusal Christian Atsu paylaşımı!

6 Şubat'ın yıl dönümünde, Türkiye'yi yasa boğan depremden saatler önce, Hatayspor'un galibiyet golünü atan Christian Atsu'yu teknik direktör Volkan Demirel sosyal medya üzerinden duygusal bir paylaşımla andı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 10:52 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 11:03
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Volkan Demirel'den duygusal Christian Atsu paylaşımı!

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, geçtiğimiz yıl yaşanan depremde hayatını kaybeden eski oyuncusu Christian Atsu için bir paylaşımda bulundu.

Atsu'nun friki golünü paylan Demirel, şu ifadelere yer verdi.

"Atsu'nun attığı bu gol, ondan aldığımız son hediye. Depremden hemen önce gelen bu gol, saf sevinç ve umudu simgeliyor. Fakat sonrasında yaşanan deprem, Atsu'yu, Taner hocamızı ve birçok sevdiğimizi bizden aldı. Şimdi, onların aramızdan ayrılışlarının, Hatay'ın ve 10 ilimizin uğradığı büyük kaybın bir yılı geride kaldı. Büyük bir sevgi ve rahmetle anıyoruz."

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SON GOLÜNÜ ATMIŞTI

Türkiye'yi acıya boğan depremden saatler önce, Hatayspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlamıştı. Hatay'da, 5 Şubat akşamında gerçekleştirilen maçın 90+7. dakikasında müthiş bir frikik golüne imza atan Christian Atsu, takımının sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağlamıştı. Kasımpaşa maçında, aylar sonra ilk golünü atan ve takımına 3 puanı kazandıran Atsu, Hatay'ı sevince boğmuştu.

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