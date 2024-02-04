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Kayseri kaçamadı

8 haftadır galibiyet hasreti çeken Kayserispor, Gaziantep deplasmanında Mehmet Eray ile öne geçti. G.Antep, Aliou Badji ile evinde 1 puanı kurtardı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 06:50
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Kayseri kaçamadı

Süper Ligde 8 haftadır 3 puan özlemi çeken Kayserispor, Gaziantep FK deplasmanında galibiyeti kaçırdı: 1-1. Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı ikinci maçından da beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, henüz 11. dakikada Kartal Yılmaz'ın pasında Mehmet Eray Özbek'in attığı golle karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Ev sahibi Gaziantep FK, 68'deFurkan Soyalp'in ortasında kafaya yükselen Aliou Badji'nin kafa golü ile seyircisi önünde 1 puanı kurtardı.

PENALTIYA VAR ENGELİ

Gaziantep FK, 53'te Maxim'in, ceza sahası içerisinde savunmanın müdahalesi sonucu yerde kalmasıyla penaltı kazandı. VAR'dan gelen uyarı ile maçın hakemi penaltıyı iptal ederek, serbest vuruşa karar verdi. Ligde 3 puanı silinen Kayserispor, üst üste ikinci beraberlieğini aldığı 24. haftayı 28 puanla kapatırken, yine 7 haftadır galibiyet özlemi çeken Gaziantep FK de 24 puana ulaştı. Haftaya Kayseri, Beşiktaş'ı ağırlarken, Gaziantep, İstanbulspor deplasmanına gidecek.

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