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Gaziantep FK - Mondihome Kayserispor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı devam ediyor. Gaziantep FK ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadyumu'ndaki mücadelede Murat Erdoğan düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 18:54 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 19:10
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Gaziantep FK - Mondihome Kayserispor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı devam ediyor

6 maçtır kazanamayan Gaziantep FK ile 8 haftadır 3 puan hasreti çeken Mondihome Kayserispor, Kalyon Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Nita, Mbakata, Ertuğrul, Nkoulou, Arda, Mustafa, Maxim, Furkan, Markovic, Sorescu, Dragus.

Mondihome Kayserispor: Bilal, Carole, Arif, Kolovetsios, Ramazan, Eray, Kartal, Cardoso, Hasan Ali, Boa Morte, Gökhan.

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Mondihome Kayserispor maçı 3 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.

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