Gaziantep FK - Mondihome Kayserispor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı devam ediyor
6 maçtır kazanamayan Gaziantep FK ile 8 haftadır 3 puan hasreti çeken Mondihome Kayserispor, Kalyon Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
Gaziantep FK: Nita, Mbakata, Ertuğrul, Nkoulou, Arda, Mustafa, Maxim, Furkan, Markovic, Sorescu, Dragus.
Mondihome Kayserispor: Bilal, Carole, Arif, Kolovetsios, Ramazan, Eray, Kartal, Cardoso, Hasan Ali, Boa Morte, Gökhan.
GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Mondihome Kayserispor maçı 3 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.