Mondihome Kayserispor - Bitexen Antalyaspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan ve saat 17.00'de başlayan mücadele, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
Karşılaşma öncesi Kayserispor, topladığı 26 puanla 13. sırada bulunuyor. 33 puanı bulunan Antalyaspor ise 6. sırada yer alıyor.
KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kolovetsios, Arif, Carole, Kartal, Boa Morte, Karimi, Eray, Cardoso, Gökhan
Antalyaspor: Leite, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Bytyqi, Safuri, Saric, Larsson, Buksa.