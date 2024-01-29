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Mondihome Kayserispor - Bitexen Antalyaspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Kayserispor - Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 16:53 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 17:10
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Mondihome Kayserispor - Bitexen Antalyaspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan ve saat 17.00'de başlayan mücadele, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

Karşılaşma öncesi Kayserispor, topladığı 26 puanla 13. sırada bulunuyor. 33 puanı bulunan Antalyaspor ise 6. sırada yer alıyor.

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kolovetsios, Arif, Carole, Kartal, Boa Morte, Karimi, Eray, Cardoso, Gökhan
Antalyaspor: Leite, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Bytyqi, Safuri, Saric, Larsson, Buksa.

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