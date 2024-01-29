Gümrük'ten Rize'ye 4'lük

Ligde düşme hattından kurtulmak isteyen Karagümrük, Avrupa kupalarını hedefleyen Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karadeniz ekibinin ilk yarıda birçok gol fırsatından yararlanamadığı ve 40'ta Sauer'le direğe takıldığı maçta Gümrük devreyi 38'de Eysseric'in golüyle 1-0 üstün tamamladı. 64'te VAR'dan Karagümrük'e penaltı çıktı ve Serdar skoru 2-0 yaptı. 75'te Levent, farkı üçe taşıdı. 85'te Halil İbrahim'in dengesini kaybederek topu kaybetmesi üzerine topu alan Paoletti, pasını Can'a verdi. Can da fileleri havalandırıp dört farklı sonucu ilan etti: 4-0. İstanbul ekibi, 3 maç sonra galip gelirken, maç fazlasıyla düşme hattından çıktı. Deplasmanda 8 maçtır kazanamayan Atmacalar ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı.