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Şota Arveladze: Devamı gelecek

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 4-0 yenen VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şota Arveladze, iyi bir performansla farklı galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 19:38
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Şota Arveladze: Devamı gelecek

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İstanbul ekibinin teknik direktörü Şota Arveladze, iyi bir performansla farklı galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gürcü teknik adam, "Mutluyuz. İyi bir maç oldu. Güzel goller attık. Karşılaşma kontrolümüz altında geçti. Sadece ikinci devrenin ilk 10 dakikasında rakibin oynamasına izin verdik. Futbolcuları tebrik ediyorum. İnşallah devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

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