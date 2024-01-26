İstanbulspor ayrılığı duyurdu! Ndao Konyaspor'da

Trendyol Süper Lig takımlarından İstanbulspor, Alassane Ndao'nun Tümosan Konyaspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alassane Ndao'nun kesin transferi hususunda Konyaspor ile anlaşmaya varılmıştır. Alassane Ndao'ya kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. ifadeleri kullanıldı.