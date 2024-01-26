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İstanbulspor ayrılığı duyurdu! Ndao Konyaspor'da

Trendyol Süper Lig takımlarından İstanbulspor, Alassane Ndao'nun başka bir Süper Lig ekibi Tümosan Konyaspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 20:00
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İstanbulspor ayrılığı duyurdu! Ndao Konyaspor'da

Trendyol Süper Lig takımlarından İstanbulspor, Alassane Ndao'nun Tümosan Konyaspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alassane Ndao'nun kesin transferi hususunda Konyaspor ile anlaşmaya varılmıştır. Alassane Ndao'ya kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. ifadeleri kullanıldı.

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