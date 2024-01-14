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Yılport Samsunspor - EMS Yapı Sivasspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı devam ediyor. Yılport Samsunspor ile EMS Yapı Sivasspor karşı karşıya geliyor. Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadelede Burak Şeker düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 16:50 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 17:10
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Yılport Samsunspor - EMS Yapı Sivasspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı devam ediyor

Evinde oynadığı son 7 maçta sadece Beşiktaş'a kaybeden ve 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Yılport Samsunspor ile 3 maçtır yenilmeyen EMS Yapı Sivasspor, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

SAMSUNSPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Yılport Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Alim, van Drongelen, Ait Bennasser, Tait, Holse, Fofana, Emre Kılınç, Mouandilmadji.

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Samba, Uğur, Abdulkadir Parmak, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Rey Manaj, Barrow, Koita.

SAMSUNSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yılport Samsunspor - EMS Yapı Sivasspor maçı 14 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.

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