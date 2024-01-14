Yılport Samsunspor - EMS Yapı Sivasspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı devam ediyor

Evinde oynadığı son 7 maçta sadece Beşiktaş'a kaybeden ve 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Yılport Samsunspor ile 3 maçtır yenilmeyen EMS Yapı Sivasspor, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

SAMSUNSPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Yılport Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Alim, van Drongelen, Ait Bennasser, Tait, Holse, Fofana, Emre Kılınç, Mouandilmadji.

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Samba, Uğur, Abdulkadir Parmak, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Rey Manaj, Barrow, Koita.

SAMSUNSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yılport Samsunspor - EMS Yapı Sivasspor maçı 14 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.