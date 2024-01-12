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Süper Lig'de 20. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı. FFA kokartlı Halil Umut Meler, İstanbulspor-Tümosan Konyaspor maçında düdük çalacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 12:18 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 12:47
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Süper Lig'de 20. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasının maçlarında görev yapacak hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

13 Ocak Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Muhammet Ali Metoğlu

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay

16.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

19.00 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

14 Ocak Pazar:

13.30 İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor: Burak Şeker

16.00 Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor: Bahattin Şimşek

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu

15 Ocak Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Mondihome Kayserispor: Atilla Karaoğlan

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