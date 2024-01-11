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Kayserispor'da sakatlık şoku! Parmağında kırık var

Kayserispor kulübü, sakatlıkları bulunan futbolcular ile ilgili kamuoyuna açıklama yaptı. Cardoso'nun parmağında kırık olduğunu açıklandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 10:13
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Kayserispor'da sakatlık şoku! Parmağında kırık var

Süper Lig takımlarından Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Lionel Carole, Anthony Uzodimma ve Miguel Cardoso ile ilgili açıklama yapıldı. Kayserispor kulübünden yapılan yazılı açıklamada "Sol dizinde ödem şikayeti olan Anthony Uzodimma'nın diz kapağında kıkırdak zedelenmesi tespit edilmiş olup tedavisi sonrasında cerrahi tedavisi planlanmaktadır. Sol üst adalesinde ağrı şikayeti bulunan Lionel Carole sol terzi kasında kas zarında yaralanma tespit edilmiştir. Sporcunun rehabilitasyonu tamamlanmış olup önümüzdeki günlerde takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır. Sivasspor maçında sağ el parmağından darbe alan Miguel Cardoso'nun 5.parmak kemiğinde kırık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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