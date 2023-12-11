SON DAKİKA - Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den hakemliği bırakma kararı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler saldırıya uğradı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Meler'e yumruk attı. Sahaya giren diğer şahıslar, yediği yumruk sonrası yere düşen Halil Umut Meler'i tekmeledi.

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler'in beyin tomografisi çekildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Meler'in olayın şokunu yaşadığı ifade edildi.

HAKEMLİĞİ BIRAKMA KARARI!

A Spor'un haberine göre; Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in hakemliği bırakma kararı aldığı iddia edildi. Hakemlik kariyerini sonlandırmayı düşünen Meler'in, "Benden bu kadar" dediği belirtildi.