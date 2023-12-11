Haberler Süper Lig SON DAKİKA - Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den hakemliği bırakma kararı!

SON DAKİKA - Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den hakemliği bırakma kararı!

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'in hakemliği bırakma kararı aldığı iddia edildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 00:37 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 00:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA - Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den hakemliği bırakma kararı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler saldırıya uğradı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Meler'e yumruk attı. Sahaya giren diğer şahıslar, yediği yumruk sonrası yere düşen Halil Umut Meler'i tekmeledi.

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler'in beyin tomografisi çekildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Meler'in olayın şokunu yaşadığı ifade edildi.

HAKEMLİĞİ BIRAKMA KARARI!

A Spor'un haberine göre; Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in hakemliği bırakma kararı aldığı iddia edildi. Hakemlik kariyerini sonlandırmayı düşünen Meler'in, "Benden bu kadar" dediği belirtildi.

DİĞER
Çağatay Ulusoy, Ece Sükan’la biten aşkı sonrası imajını değiştirdi! İşte Çağatay Ulusoy’un yepyeni hali!
Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e saldırıya sert tepki: "Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz"
İşte Halil Umut Meler'in son durumu! "Kafa tramvası sebebiyle..."
Hakem Halil Umut Meler'e saldırı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan Meler'e yapılan saldırıyla ilgili açıklama!
Hakem Meler'e saldıranlar gözaltına alındı!
İşte Halil Umut Meler'in son durumu! "Kafa tramvası sebebiyle..."
İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM
SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ | Sarıyer'de elektrik ne zaman gelecek? (12 Aralık 2023)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Halil Umut Meler'den hakemliği bırakma kararı! Halil Umut Meler'den hakemliği bırakma kararı! 00:37
Hakem Meler'e saldıranlar gözaltına alındı! Hakem Meler'e saldıranlar gözaltına alındı! 23:49
Josef de Souza'dan flaş paylaşım! 2022 yılında... Josef de Souza'dan flaş paylaşım! 2022 yılında... 23:47
"Bu tür olaylar kabul edilemez" "Bu tür olaylar kabul edilemez" 23:25
Bakan Tunç açıkladı: Adli soruşturma başlatıldı! Bakan Tunç açıkladı: Adli soruşturma başlatıldı! 23:23
Mehmet Büyükeşi: Bunu kabul etmiyoruz! Mehmet Büyükeşi: Bunu kabul etmiyoruz! 23:12
Daha Eski
"Bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz" "Bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz" 23:06
Hikmet Karaman: Faruk Koca bana da saldırdı! Hikmet Karaman: Faruk Koca bana da saldırdı! 23:02
Hakemlerden flaş karar! TFF harekete geçti Hakemlerden flaş karar! TFF harekete geçti 22:37
Hakem Halil Umut Meler'e saldırı! Hakem Halil Umut Meler'e saldırı! 22:06
Rizespor puanı 90+7'de kurtardı! Rizespor puanı 90+7'de kurtardı! 22:02
Sivasspor Konya'dan 3 puanla döndü! Sivasspor Konya'dan 3 puanla döndü! 21:55