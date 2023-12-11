Haberler Süper Lig Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'e saldırı!

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'e saldırı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Başkan Koca, Rizespor maçının ardından sahaya girerek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Saldırının ardından Halil Umut Meler'in sol gözü morardı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 22:07 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 22:52
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Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'e saldırı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, son düdüğü çalmasının ardından saha içi bir anda karıştı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakemlerin orta alana koşarak Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere düşen Meler, daha sonra arbede arasında kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı. Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.

İşte o anlar...

MELER YERDEYKEN 2 KİŞİ TEKME ATTI!

Halil Umut Meler yumruğu yedikten sonra bir anda yere düşerken ortalık karıştı. Bu sırada Meler suratını elleriyle koruyarak yerde yatarken iki kişinin Meler'in kafasına tekme attığı görüntülendi.

İşte o anlar...

ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırı sonrası hakem Halil Umut Meler'in Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve saldırıya karışan diğer şahıslardan şikayetçi oldukları öğrenildi.

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