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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Dünya Kadın Hakları Günü paylaşımı

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. İşte yapılan paylaşımlar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 12:06 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 12:28
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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Dünya Kadın Hakları Günü paylaşımı

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile alakalı sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

5 ARALIK'IN ÖNEMİ

Türkiye'de ve bazı diğer ülkelerde Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanan 5 Aralık, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 5 Aralık 1934 tarihinde kabul ettiği ve Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanıyan yasanın yıl dönümüdür.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'yle alakalı yaptıkları paylaşımlar şu şekilde:

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