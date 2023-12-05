Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Dünya Kadın Hakları Günü paylaşımı

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile alakalı sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

5 ARALIK'IN ÖNEMİ

Türkiye'de ve bazı diğer ülkelerde Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanan 5 Aralık, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 5 Aralık 1934 tarihinde kabul ettiği ve Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanıyan yasanın yıl dönümüdür.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'yle alakalı yaptıkları paylaşımlar şu şekilde:

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verilerek tüm dünyaya örnek oluşumuzun 89. yıl dönümü kutlu olsun. #5AralıkDünyaKadınHaklarıGünü pic.twitter.com/sQ6rMv3M2k — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 5, 2023

TBMM, 5 Aralık 1934'te oybirliğiyle aldığı kararla Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını teslim etti. Fotoğrafını gördüğünüz Mebrure Gönenç, bu hakla seçilip yüce mecliste yemin eden ilk kadın milletvekilimiz. Bugün meclis sıralarında oturan, mahallesine muhtarlık eden ve… pic.twitter.com/lKnRwnXUiO — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 5, 2023