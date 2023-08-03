Haberler Süper Lig Samsunspor Mohamed Ihattaren'in transferinden vazgeçti

Samsunspor Mohamed Ihattaren'in transferinden vazgeçti

Yılport Samsunspor, daha önce prensipte anlaştığı ve şehre getirdiği Hollandalı futbolcu Mohamed Ihattaren'in transferinden vazgeçti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 18:10
Samsunspor Mohamed Ihattaren'in transferinden vazgeçti

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı futbolcu Mohamed Ihattaren'in transferinden vazgeçildiğini bildirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz geçtiğimiz günlerde, kontrat şartlarında mutabık kalınan futbolcu Mohamed Ihattaren'i sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşme imzalaması için Samsun'a davet etmiş ve ardından futbolcu şehrimize gelmişti. Kulübümüz önceden mutabık kalınan şartları değiştirmeye çalışan ve kabul edilemez isteklerde bulunan futbolcunun transferinden vazgeçmiştir. Söz konusu durumu kamuoyunun dikkatine sunarız."

DİĞER
Tirana Beşiktaş maçı canlı izle! UEFA Konferans Ligi rövanşı Tirana Beşiktaş maçı canlı yayın S Sport Plus izle
Başkan Erdoğan liderliğindeki YAŞ toplandı! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
Kanarya Tete'de mutlu sona ulaştı! Maaşı...
Zaniolo'da beklenmedik tehlike! 35 milyon euro'ya...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş 1. Lig ekibini satın alıyor!
Aslan'dan sürpriz hamle! Gündemine aldı
KILIÇ SAVAŞLARI 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
AUZEF 3 ders sınav sonucu sorgulama 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş 1. Lig ekibini satın alıyor! Beşiktaş 1. Lig ekibini satın alıyor! 18:13
Samsunspor transferden vazgeçti! Samsunspor transferden vazgeçti! 18:10
Mete Gazoz çeyrek finalde! Mete Gazoz çeyrek finalde! 18:09
EA7 Emporio Armani Milan, İspanyol basketbolcu Nikola Mirotic'i kadrosuna kattı EA7 Emporio Armani Milan, İspanyol basketbolcu Nikola Mirotic'i kadrosuna kattı 18:06
Aslan'dan sürpriz hamle! Gündemine aldı Aslan'dan sürpriz hamle! Gündemine aldı 16:54
Kanarya Tete'de mutlu sona ulaştı! Maaşı... Kanarya Tete'de mutlu sona ulaştı! Maaşı... 16:32
Daha Eski
Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? 15:58
TFF Başkanı Büyükekşi'den hakem açıklaması! TFF Başkanı Büyükekşi'den hakem açıklaması! 15:50
Zaniolo'da beklenmedik tehlike! 35 milyon euro'ya... Zaniolo'da beklenmedik tehlike! 35 milyon euro'ya... 15:25
F.Bahçe yanıt bekliyor! Kulübüyle anlaşıldı F.Bahçe yanıt bekliyor! Kulübüyle anlaşıldı 15:09
Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? 15:06
Mertens'in eşi ayrılığı duyurdu! Mertens'in eşi ayrılığı duyurdu! 14:24