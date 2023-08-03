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Emeka Eze Pendikspor'da

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İstanbulspor'da forma giyen ve bonservisi Eyüpspor'da bulunan Emeka Friday Eze, Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor'a transfer oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 19:11 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 19:15
Emeka Eze Pendikspor'da

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor, 1. Lig temsilcisi Eyüpspor'dan Emeka Friday Eze'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezonun ikinci yarısını İstanbulspor'da kiralık olarak geçiren Nijeryalı hücum oyuncusu ile sözleşme imzalandı. Açıklamada, "Ailemize hoş geldin Emeka Eze." denildi.

Süper Lig'de İstanbulspor formasıyla 15 maça çıkan Eze, 4 kez fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcu, 1. Lig'de ise Adanaspor, Ankara Keçiörengücü ve Eyüpspor'da 80 maça çıkıp, 33 kez gol sevinci yaşadı.

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