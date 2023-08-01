Ali Emre Yanar Kasımpaşa'ya

2. Lig'e düşen Altınordu'da forma giyen kaleci Ali Emre Yanar, Kasımpaşa ile anlaştı. İzmir ekibinin transferden bonservis ücreti almayacağı, 25 yaşındaki file bekçisinin bir sonraki transferinden Altınordu'nun yüzde 50 pay elde edeceği öğrenildi. Geçen sezon 32 maçta oynayan genç eldiven, 50 gol yerken, 4 maçta kaleyi kapattı.
2. Lig'e düşen Altınordu'da forma giyen kaleci Ali Emre Yanar, Kasımpaşa ile anlaştı. İzmir ekibinin transferden bonservis ücreti almayacağı, 25 yaşındaki file bekçisinin bir sonraki transferinden Altınordu'nun yüzde 50 pay elde edeceği öğrenildi. Geçen sezon 32 maçta oynayan genç eldiven, 50 gol yerken, 4 maçta kaleyi kapattı.