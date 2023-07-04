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3 bomba birden

Sochaux’dan ayrılan Malili golcü Sissoko’yla anlaşma yakın. Çadlı forvet Marius ile Ganalı sağ kanat Schindler’le imza an meselesi. 3’ü de Erzurum’a yetiştirilecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 06:50
3 bomba birden

Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, transfere hız verdi. Kaleye G.Saray'dan Okan Kocuk, stopere de Slovak Satka'yı getiren kırmızı-şimşekler, 3 transferi daha bitirme aşamasına getirdi. Fransa Ligue 2'de Sochaux'dan ayrılan İbrahim Sissoko'yu da radarına alan Karadeniz temsilcisi, 27 yaşındaki Malili golcüyle temas kurdu ve önemli bir mesafe kat etti. Takımıyla sözleşmesi sona eren 1.92 boyundaki tecrübeli santrfor, geçen sezon forma giydiği 35 maçta 13 gol, 3 asist katkısı sağladı.

ERZURUM'DA İMZA ŞOV VAR

Samsunspor, Belçika'da Seraing'den ayrılan Çadlı golcü Marius Mouandilmadji'yle de 3 yıllık anlaştı. 25 yaşındaki santrfor, geçen sezon 28 maçta 11 gol, 1 asist yaptı. Şimşekler, Köln'le kontratı biten Schindler'le de imza için gün sayıyor. Schindler, bu yılın başında ilk kez Gana Milli Takımı'na yükseldi. 29 yaşındaki orta saha, geçen sezon 35 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı. Bu üç futbolcu da Erzurum kampına yetiştirilmeye çalışılıyor.

İlhan DEMİRCİOĞLU

17 FUTBOLCU GÖTÜRÜLMEDİ

Samsunspor'un Erzurum kampı kadrosu belirlendi. Aralarında geçen sezon şampiyon kadroda bulunan kaleci Aykut Özer, orta saha Yusuf Emre Gültekin, kanat oyuncusu Harris gibi isimlerin de olduğu 17 futbolcu kadroya alınmadı.

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