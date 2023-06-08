Haberler Süper Lig Bakan Osman Aşkın Bak’tan Pendikspor’a tebrik

Bakan Osman Aşkın Bak’tan Pendikspor’a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto 1. Lig Play-off finalinde Bodrumspor’u yenerek Spor Toto Süper Lig’e yükselen üçüncü takım olan Pendikspor’u tebrik etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 00:26
Bakan Osman Aşkın Bak’tan Pendikspor’a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto 1. Lig Play-off finalinde Bodrumspor'u yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olan Pendikspor için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Spor Toto Akhisar Stadı'nda Bodrumspor ile Pendikspor arasında oynanan Spor Toto 1. Lig Play-off finalinde rakibini mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olan Pendikspor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Bodrumspor'u da finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyor, Pendikspor'a önümüzdeki sezon mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum."


DİĞER
Magazin kulisleri bu ayrılıkla sarsılmıştı! Ayrılık sonrası Tuvana Türkay’dan ilk açıklama: Çok ağladım!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu! İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi finali dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak
G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! Tielemans...
Pendikspor Süper Lig'e yükseldi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta?
G.Saray'dan 62 milyon Euro'luk harekat!
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Türkiye'de bu örneklere çok ihtiyaç var" "Türkiye'de bu örneklere çok ihtiyaç var" 00:06
Karşıyaka evinde Türk Telekom'u mağlup etti! Karşıyaka evinde Türk Telekom'u mağlup etti! 22:47
Başkan Erdoğan'dan Pendikspor'a tebrik Başkan Erdoğan'dan Pendikspor'a tebrik 22:28
Pendikspor Süper Lig'e yükseldi! Pendikspor Süper Lig'e yükseldi! 22:10
Hamit Altıntop Şampiyonlar Ligi favorisini açıkladı! Hamit Altıntop Şampiyonlar Ligi favorisini açıkladı! 21:57
Inter ve Manchester City final için İstanbul'a geldi Inter ve Manchester City final için İstanbul'a geldi 21:53
Daha Eski
Buruk ateşi yaktı! Tielemans'a transfer çağrısı Buruk ateşi yaktı! Tielemans'a transfer çağrısı 21:51
Manchester City taraftarları İstanbul'a geldi Manchester City taraftarları İstanbul'a geldi 21:14
Fenerbahçe'ye PFDK'dan Jorge Jesus cezası! Fenerbahçe'ye PFDK'dan Jorge Jesus cezası! 20:48
Batuhan Kör Trabzonspor'a geri dönüyor! Batuhan Kör Trabzonspor'a geri dönüyor! 20:30
Eski yıldızlar depremzedeler için sahada Eski yıldızlar depremzedeler için sahada 19:59
G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! Tielemans... G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! Tielemans... 19:51