Hatayspor için hummalı hazırlık

Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'un, yeni sezonda çalışmalarını yürüteceği Mersin'in Erdemli ilçesindeki tesiste antrenman sahaları hazırlanıyor. Depremden sonra hakları saklı kalmak kaydıyla ligden çekilen kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni sezonda kullanılacak tesislerdeki hazırlıkların sürdüğü belirtildi.
Depremfelaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'un, yeni sezonda çalışmalarını yürüteceği Mersin'in Erdemli ilçesindeki tesiste antrenman sahaları hazırlanıyor. Depremden sonra hakları saklı kalmak kaydıyla ligden çekilen kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni sezonda kullanılacak tesislerdeki hazırlıkların sürdüğü belirtildi.