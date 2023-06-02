Haberler Süper Lig Hatayspor için hummalı hazırlık

Hatayspor için hummalı hazırlık

Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'un, yeni sezonda çalışmalarını yürüteceği Mersin'in Erdemli ilçesindeki tesiste antrenman sahaları hazırlanıyor. Depremden sonra hakları saklı kalmak kaydıyla ligden çekilen kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni sezonda kullanılacak tesislerdeki hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 06:50
Hatayspor için hummalı hazırlık
Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'un, yeni sezonda çalışmalarını yürüteceği Mersin'in Erdemli ilçesindeki tesiste antrenman sahaları hazırlanıyor. Depremden sonra hakları saklı kalmak kaydıyla ligden çekilen kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni sezonda kullanılacak tesislerdeki hazırlıkların sürdüğü belirtildi.
DİĞER
Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler çifti kızları Ada Siena’yı büyütüyor! İşte Arda Türkmen’in kızıyla sevimli halleri
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un aldığı fırın fiyatı dudak uçuklatı! İşte servet değerinde ki o fırın...
Aslan'dan sol kanat harekatı! 2 yıldız...
Jesus'tan yeni transfere şok rapor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yeni hocayı açıkladılar! İşte Jesus'un yerine gelecek isim
Gomis'in yerine dünya yıldızı golcü!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
AYT çıkmış sorular ve çözümleri PDF
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus'un yerine Montella Jesus'un yerine Montella 06:21
Yeni hocayı açıkladılar! İşte Jesus'un yerine gelecek isim Yeni hocayı açıkladılar! İşte Jesus'un yerine gelecek isim 23:52
Gomis'in yerine dünya yıldızı golcü! Gomis'in yerine dünya yıldızı golcü! 23:52
Zaha transferinde sıcak gelişme! Zaha transferinde sıcak gelişme! 23:52
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş davet! Özbek ve Koç... G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş davet! Özbek ve Koç... 23:52
Süper Lig devlerinden Hazard savaşı! Süper Lig devlerinden Hazard savaşı! 23:52
Daha Eski
Kanarya'ya Bruma piyangosu! Önerilen rakam... Kanarya'ya Bruma piyangosu! Önerilen rakam... 23:52
Fırtına yıldız isme veda etti! Fırtına yıldız isme veda etti! 23:52
Wanda Nara'dan flaş açıklama! Icardi ayrılıyor mu? Wanda Nara'dan flaş açıklama! Icardi ayrılıyor mu? 23:52
Sarri G.Saray'ın yıldızından vazgeçmiyor! Sarri G.Saray'ın yıldızından vazgeçmiyor! 23:52
Redmond'dan övgü dolu sözler! "Türk halkının gücünü gördünüz" Redmond'dan övgü dolu sözler! "Türk halkının gücünü gördünüz" 23:52
Aslan'a Nijeryalı golcü! 15 milyon euro... Aslan'a Nijeryalı golcü! 15 milyon euro... 23:52