Karagümrük'ün Boşnak futbolcusu Adem Ljajic, Sivasspor mücadelesinde 69. dakikada oyuna girerek 661 gün sonra resmi maça çıktı. son olarak Beşiktaş'ta oynayan Adem Ljajic, siyah-beyazlı formayla son maçına 11 Mayıs 2021 tarihinde Karagümrük'e karşı oynamıştı. Ljajic, sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynamıyordu.
Karagümrük'ün Boşnak futbolcusu Adem Ljajic, Sivasspor mücadelesinde 69. dakikada oyuna girerek 661 gün sonra resmi maça çıktı. son olarak Beşiktaş'ta oynayan Adem Ljajic, siyah-beyazlı formayla son maçına 11 Mayıs 2021 tarihinde Karagümrük'e karşı oynamıştı. Ljajic, sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynamıyordu.