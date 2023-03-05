Haberler Süper Lig 661 gün sonra!

661 gün sonra!

Karagümrük'ün Boşnak futbolcusu Adem Ljajic, Sivasspor mücadelesinde 69. dakikada oyuna girerek 661 gün sonra resmi maça çıktı. son olarak Beşiktaş'ta oynayan Adem Ljajic, siyah-beyazlı formayla son maçına 11 Mayıs 2021 tarihinde Karagümrük'e karşı oynamıştı. Ljajic, sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynamıyordu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 06:50
661 gün sonra!
Karagümrük'ün Boşnak futbolcusu Adem Ljajic, Sivasspor mücadelesinde 69. dakikada oyuna girerek 661 gün sonra resmi maça çıktı. son olarak Beşiktaş'ta oynayan Adem Ljajic, siyah-beyazlı formayla son maçına 11 Mayıs 2021 tarihinde Karagümrük'e karşı oynamıştı. Ljajic, sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynamıyordu.
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