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Antalyaspor'da Nuri Şahin'den Hatayspor maçı sonrası dikkat çeken sözler!

Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor deplasmanda Hatayspor ile karşı kaşrıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmazken Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin'den mücadeleyi değerlendirdi. İşte Nuri Şahin'in açıklamaları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 19:26
Antalyaspor'da Nuri Şahin'den Hatayspor maçı sonrası dikkat çeken sözler!

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şahin, değerli 1 puan aldıklarını düşündüklerini belirterek yaptığı açıklamada, "Maça daha iyi başlayan taraf, daha kontrollü başlayan taraf bizdik. Oyunun, ilk yarının ikinci bölümünde biraz da taktik anlayışımızda bir sıkıntı oldu. 5-3-2 başladık bugün. Baskıya çıkarken merkezi forvetlerimizle kapatamadık bugün. Orada Boudjemaa'yı, Ribeiro'yu, Aabid'i çok kontrol edemedik. İlk yarının ikinci bölümü Hatay'ın daha üstün olduğu bölüm oldu.

İkinci yarıda biraz sistemde bir değişiklik yaptık. 4-2-3-1'e döndük. Ondan sonra daha rahat, ortada geçen bir maç oldu. İki tarafa da kayabilir. Şu anda iki takımın da puana çok ihtiyacı olduğu için tam saldıramıyorsun. Her puanın değeri özelikle bizim ligimizde her puanın değerini bilmemiz gerekiyor. O yüzden memnunum. Çok memnunum diyemem ama değerli bir puan aldığımızı düşünüyorum deplasmanda. Oyunun kontrolünün 3'lü ile 4'lü ile başlamanın alakası yok aslında.

Biz bugün niye 5'li başladık? Hatay çok kenar ortaları kullandığı için ve ceza sahasında kuvvetli oyuncuları olduğu için böyle bir sistemle oymaya karar verdik. Baskıya ilk yarının ikinci bölümünde çok iyi çıkamadığımız için değişikliğe gittik. İkinci yarı bizim veya Hatay'ın çok üstün olduğu bir oyun görmedim ortada gördüm. Maçın son bölümünde ben Ze Luis girerken Bertuğ çıkar diye düşündüm ama çıkmadığı için son dakikalar uzun toplar kullandılar. O yüzden garantiye almak istedim kenar ortaları ve uzun taçlar için" şeklinde konuştu.

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