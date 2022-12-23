Ümraniyespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Ümraniyespor - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Ümraniyespor ile Başakşehir karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Başakşehir maçı 23 Aralık Cuma günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ümraniyespor

Ozdemir; Popov, Allyson, Glumac, Atasayar; Goksu, Sackey, Mrsic; Geraldo, Del Valle, Nayir

Başakşehir

Sengezer; Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Touba; Nzaba, Chouiar, Ozcan, Gurler, Traore; Okaka