Haberler Süper Lig ‘Beraberlik kazanç oldu’

‘Beraberlik kazanç oldu’

Deplasmanda üst üste 2. beraberliğini alıp, galibiyet hasreti 3 maça çıkan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, beraberliğe sevindi. Palut, "3 puanı almak isterdik ancak pozisyonlara baktığımızda, burada aldığımız 1 puanı bir kazanç olarak görüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
‘Beraberlik kazanç oldu’
Deplasmanda üst üste 2. beraberliğini alıp, galibiyet hasreti 3 maça çıkan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, beraberliğe sevindi. Palut, "3 puanı almak isterdik ancak pozisyonlara baktığımızda, burada aldığımız 1 puanı bir kazanç olarak görüyorum" değerlendirmesini yaptı.
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