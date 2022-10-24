‘Beraberlik kazanç oldu’

Deplasmanda üst üste 2. beraberliğini alıp, galibiyet hasreti 3 maça çıkan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, beraberliğe sevindi. Palut, "3 puanı almak isterdik ancak pozisyonlara baktığımızda, burada aldığımız 1 puanı bir kazanç olarak görüyorum" değerlendirmesini yaptı.
Deplasmanda üst üste 2. beraberliğini alıp, galibiyet hasreti 3 maça çıkan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, beraberliğe sevindi. Palut, "3 puanı almak isterdik ancak pozisyonlara baktığımızda, burada aldığımız 1 puanı bir kazanç olarak görüyorum" değerlendirmesini yaptı.