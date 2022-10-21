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Medya mensupları VAR hakemi

MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz'ın VAR sunumunun ardından medya mensupları, VAR Merkezi'nde canlı maç ve hazırlanan demolar üzerinde VAR hakemliği deneyimi yaşadı. VAR protokolü çerçevesinde kritik pozisyonları değerlendiren medya mensupları, ofsayt çizgilerini de kendileri çizdiler. Organizasyon, medya mensuplarının video yardımcı hakem uygulamalarına bizzat katılmalarının ardından sona erdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 06:50
Medya mensupları VAR hakemi
MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz'ın VAR sunumunun ardından medya mensupları, VAR Merkezi'nde canlı maç ve hazırlanan demolar üzerinde VAR hakemliği deneyimi yaşadı. VAR protokolü çerçevesinde kritik pozisyonları değerlendiren medya mensupları, ofsayt çizgilerini de kendileri çizdiler. Organizasyon, medya mensuplarının video yardımcı hakem uygulamalarına bizzat katılmalarının ardından sona erdi.
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