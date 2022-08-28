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Golcü komşudan

Hücum hattını güçlendirmek isteyen bordo-beyazlılar, Yunanistan Ligi’nde oynayan 24 yaşındaki Kamerunlu Kevin Soni’yi imza için İstanbul’a getirdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Golcü komşudan

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Hatayspor, transferde atğa kalktı. Uzun bir süredir hücum hattına takviye yapmak için arayışlarını sürdüren bordo-beyazlılar, aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu. Asteras Tripolis forması giyen Kevin Soni'ye kanca atan Hatay temsilcisi, bu transferi bitirmeye çok yakın. 24 yaşındaki Kamerunlu golcüyü İstanbul'a getiren bordobeyazlılar son görüşmeyi yapacak.


BORDEAUX'DA YETİŞTİ
İstanbul'daki görüşmenin ardından anlaşma sağlanması halinde imzayı atacak Soni, kariyerinde Fransa ve İspanya'da oynadı. Bordeaux'da yetişen genç forvet, Fransız ekibinde 5 maça çıktı. Daha sonra İspanol temsilcisi Peralada'ya transfer olan Soni; Girona, Espanyol B, Villarreal B ve Espanyol B takımlarında görev yaptı. Son olarak geçen sezon Tripolis'e imza attı. Yunanistan Ligi'nde 23 maçta 6 gol, 2 asistle oynadı.

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