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Sürprizler haftası (Süper Lig Panorama)

Giresun’un deplasmanda G.Saray’ı 1-0 mağlup ettiği ikinci haftada Alanya da Beşiktaş karşısında 3-0’dan geri döndü. Trabzon evinde Hatay’ı devirirken; F.Bahçe, 6-0’lık Kasımpaşa zaferiyle şampiyonluk iddiasını gösterdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Sürprizler haftası (Süper Lig Panorama)

Spor Toto Süper Lig'de 2'nci hafta sürprizlerin haftası oldu. Geçtiğimiz sezon G.Saray'ı İstanbul'da yenmeyi başaran Giresunspor, rakibinin sahasında yine 1-0 kazanarak sezonun ilk galibiyetine ulaşmış oldu. Yeni transferleriyle ön plana çıkan sarı-kırmızılılar da sezonun ilk yenilgisini tatmış oldu. Diğer sürpriz de Alanya'dan geldi. Beşiktaş karşısında 3-0 geri düşen turuncu-yeşilliler pes etmedi. Önce devre arasına girerken 3-1'i yakalayan Alanya, rakibin 10 kişi kalmasıyla ikinci yarı rakip kaleye yüklendi. Aradığı golleri son anlarda bulan turuncu-yeşilliler, evinde 3-3'lük beraberlikle 1 puanın sahibi olmayı başardı.

ADANA DEMİR DOLUDİZGİN

Son şampiyon Trabzonspor ise ligde yoluna doludizgin devam ediyor. İlk hafta İstanbulspor'u deviren bordomavililer, evinde Hatay'a da şans tanımadı. Edin Visca'nın sakatlığına üzüldüğü mücadelede, Abdülkadir Ömür'ün müthiş golüyle 2'de 2 yaptı. Sezona Jorge Jesus'la iddialı giren F.Bahçe, Ümraniye beraberliğinin acısını Kasımpaşa'dan çıkarttı. 10 kişi kalan rakibi karşısında 6-0 kazanan Kanarya'da, Arda Güler'in 2 gol bulması sarı-lacivertli camiayı daha da çok sevindirdi. Adana Demir'in de Sivas'ı 3-0 yenerek 2'de 2 yaptığı haftada 9 maçta 20 gol atıldı. Süper Lig'de bu hafta 9 takım ise gol sevinci yaşayamadı.

İNENLER

-V. İSMAEL

-G.SARAY

-SAMİ UĞURLU

-A.GÜCÜ

ÇIKANLAR

-F.BAHÇE

-HAKAN KELEŞ

-BELHANDA

-EFKAN

HAFTANIN HOCASI: JORGE JESUS

Geçen hafta Ümraniye karşısındaki tercihleriyle eleştirilen Portekizli çalıştırıcı, Kasımpaşa mücadelesinde ön plana çıktı. Takımını son derece iyi yöneten ve performans alan Jesus, 6-0'lık zaferin baş mimarlarından oldu.

CEZA TAHTASI

Kırmızı kart: Hasan Emre Yeşilyurt (Kasımpaşa), Emrecan Uzunhan (Beşiktaş)

Sarı kart: Sarı kart cezalısı yok.

HAFTANIN GOLÜ: ABDÜLKADİR ÖMÜR

Yaklaşık 25 metreden kaleyi bulan yıldız oyuncu, Trabzon'da maçın kilidini açan isim olmayı başardı.

HAFTANIN ASİSTİ: BÜNYAMİN BALCI

Antalyaspor'un genç ismi Bünyamin Balcı, Ümraniyespor karşısında sağ kanattan Haji Wright'ın kafasına pas gibi ortayla haftanın asistini yaptı.

HAFTANIN KURTARIŞI: UĞURCAN ÇAKIR

Hatayspor karşısında El Kaabi'nin röveşatasını aynı güzellikte kurtaran Trabzonspor'un eldiveni Uğurcan Çakır, kalesinde bir kez daha devleşti.

GOL KRALLIĞI

Valencia - F.BAHÇE - 4

Arda - F.BAHÇE - 2

Borja - GİRESUN - 2

Efkan - ALANYA - 2

Onyekuru - ADANA DS - 2

Ghezzal - BEŞİKTAŞ - 2

ASİST KRALLIĞI

Efecan - ALANYA - 2

Weghorst - BEŞİKTAŞ - 2

Caner Erkin - K.GÜMRÜK - 1

Diagne - K.GÜMRÜK - 1

Crespo - F.BAHÇE - 1

Midtsjö - G.SARAY - 1

HAFTANIN OLAYI: VİSCA'NIN KOLU KIRILDI

Trabzonspor'un Bosna Hersekli yıldızı Edin Visca, Hatayspor karşısında talihsiz bir an yaşadı. İlk yarının son anlarında bir pozisyonda acı içinde yerde kalan Visca, endişeli bekleyişin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kısa bir süre sonra sol kolunda kırık haberi gelen tecrübeli oyuncunun, sahalardan uzun bir süre uzak kalması bekleniyor.


HAFTANIN SÖZÜ: JORGE JESUS

Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, "Ronaldo ile arkadaşız. Ama kariyer planları farklı. Ronaldo'nun nereye gideceğini bilmiyorum ama F.Bahçe'ye kesinlikle gelmeyecek diyebilirim. Bu ben istemediğim için değil, kendisi istemeyeceği için" dedi.

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