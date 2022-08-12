SÜPER LİG HABERLERİ | Spor Toto Süper Lig'de 3-4 ve 5. hafta fikstürü açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de oynanacak 3, 4 ve 5. hafta programlarını açıkladı.

4. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor derbisi 28 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

Süper Toto Süper Lig'de 3, 4 ve 5. hafta müsabaka programı belli oldu.

Hava sıcaklıkları da dikkate alınarak maç saatleri 19.15, 21.00 ve 21.45 olarak belirlenmiştir. Ayrıca ligin 6. haftası ilan edilirken müsabaka başlangıç saatleri 17.00 ve 20.00, ligin 7. haftasından itibaren ise 13.30, 16.00, 19.00 ve 20.00 olarak planlanacaktır.

Bununla birlikte, İstanbul'un ev sahipliğinde 25-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi grup fikstür çekimlerinin ardından, takımlarımızın Avrupa Kupalarındaki maç takvimlerine göre yapılacak çalışma sonrası 14. haftaya kadarki program ilan edilecektir.

14. hafta sonrasında Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e ara verilecektir.





