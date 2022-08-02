Haberler Süper Lig Kevin Varga Hatayspor’da

Kevin Varga Hatayspor’da

Sezon başında Erzurum'da gerçekleştirilen kampı tamamlayan Hatayspor tamamen lige odaklanırken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-beyazlılar Kasımpaşa'dan Kevin Varga ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da katıldı. 26 yaşındaki Macar sol açık, geçen sezon Kasımpaşa ve devre arasında kiralık gittiği İsviçre ekibi Young Boys'ta forma giydiği 22 maçta 2 gol attı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 06:50
Kevin Varga Hatayspor’da
Sezon başında Erzurum'da gerçekleştirilen kampı tamamlayan Hatayspor tamamen lige odaklanırken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-beyazlılar Kasımpaşa'dan Kevin Varga ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da katıldı. 26 yaşındaki Macar sol açık, geçen sezon Kasımpaşa ve devre arasında kiralık gittiği İsviçre ekibi Young Boys'ta forma giydiği 22 maçta 2 gol attı.
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