İki aday çıktı

TFF'nin 16 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimi için adaylık başvuru süresi dün doldu. Adaylar, toplam delege sayısının 5'te 1'ine tekabül edilen ıslak imzayı seçim gününe kadar toplayabilecek. Başkan adaylığı için ilk dilekçeyi daha önce G.Antep FK eski başkanı Mehmet Büyükekşi vermişti. 2. Lig ekibi Pazarspor eski Başkanı Hüseyin Yangın da son dakikalarda adaylık için dilekçesini verdi. Büyükekşi ve Yangın'ın öncelikle gerekli imzaları toplamaları gerekiyor. Büyükekşi daha önce yaptığı açıklamada 234 imza topladığını belirtmişti.

BİRLİK BAŞKANLIK İÇİN TOPLANIYOR



Kulüpler Birliği, bugün TFF başkan adayları için toplanacak. Hafta içinde yapılan toplantıda Mehmet Büyükekşi konusunda anlaşma sağlanamamıştı. Birlik Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Cuma günü (bugün) ve sonrasında kesinleşmiş aday ya da adaylar üzerinden tekrar değerlendirme yapmayı uygun gördük" ifadelerini kullanmıştı.