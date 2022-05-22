Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı CANLI izle! Karagümrük Alanya maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Alanyaspor zorlu maçta kozlarını paylaşıyor. Ligi 4. sırada tamamlamak isteyen Alanyaspor mutlak galibiyet hedefliyor. Karagümrük ise evinde 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...





FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Adnan, Biglia, Borini, Emre Mor, Karamoh, Pesic

Aytemiz Alanyaspor: Serkan, Fer, Umut, Efecan, Diedhiou, Awaziem, Novais, Fatih, Candeias, Juanfran, Furkan

FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı saat 16.00'da başladı. Mücadele BeIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.