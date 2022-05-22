Haberler Süper Lig Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı CANLI izle! Karagümrük Alanya maçı canlı anlatım

Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı CANLI izle! Karagümrük Alanya maçı canlı anlatım

Karagümrük ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalıyor. Ligi ilk 4 içerisinde bitirmek isteyen Alanyaspor galibiyet peşinde. Ev sahibi Karagümrük de sezonu 3 puanla noktalamanın hesaplarını yapıyor. Karagümrük - Alanyaspor maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 15:57
Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı CANLI izle! Karagümrük Alanya maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Alanyaspor zorlu maçta kozlarını paylaşıyor. Ligi 4. sırada tamamlamak isteyen Alanyaspor mutlak galibiyet hedefliyor. Karagümrük ise evinde 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Adnan, Biglia, Borini, Emre Mor, Karamoh, Pesic

Aytemiz Alanyaspor: Serkan, Fer, Umut, Efecan, Diedhiou, Awaziem, Novais, Fatih, Candeias, Juanfran, Furkan

FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı saat 16.00'da başladı. Mücadele BeIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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