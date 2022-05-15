TRABZONSPOR - ALTAY MAÇI İZLE | Trabzonspor - Altay maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler!

Trabzonspor - Altay maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor - Altay kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Altay maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TARAFTAR REKORU

Olimpiyat Stadyumu'nda, 2010 yılında oynanan Başakşehir maçında 60 bin Trabzonsporlu taraftar tarihi bir rekor kırmıştı.

Bugün yeni bir taraftar rekorunun kırılmasına beklenirken; yalnızca İstanbul'dan değil, çevre illerden de binlerce kişinin stadı doldurması bekleniyor ve kupa kutlamalarının devam ettirilmesi planlanıyor.

TRABZONSPOR - ALTAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR:

UĞURCAN

DORUKHAN

HUGO

AHMETCAN

PUCHACZ

HAMSİK

BERAT

A. ÖMÜR

VISCA

NWKAEME

CORNELİUS

ALTAY: