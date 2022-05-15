Haberler Süper Lig TRABZONSPOR - ALTAY MAÇI İZLE | Trabzonspor - Altay maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler!

TRABZONSPOR - ALTAY MAÇI İZLE | Trabzonspor - Altay maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler!

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, bugün Altay ile İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak ve rekor taraftar beklenen maçta unutulmaz anlar yaşanacak. Sahasındaki tahribat sebebiyle İstanbul'da gerçekleşen karşılaşmanın detayları futbolseverler tarafından arama motorunda sorgulanmaya devam ederken; 'Trabzonspor - Altay maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor - Altay maçının muhtemel 11'lerinde kimler var, maçın hakemi kim?' sorularının cevabı haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 15:30
TRABZONSPOR - ALTAY MAÇI İZLE | Trabzonspor - Altay maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler!

Trabzonspor - Altay maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor - Altay kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Altay maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TARAFTAR REKORU

Olimpiyat Stadyumu'nda, 2010 yılında oynanan Başakşehir maçında 60 bin Trabzonsporlu taraftar tarihi bir rekor kırmıştı.

Bugün yeni bir taraftar rekorunun kırılmasına beklenirken; yalnızca İstanbul'dan değil, çevre illerden de binlerce kişinin stadı doldurması bekleniyor ve kupa kutlamalarının devam ettirilmesi planlanıyor.

TRABZONSPOR - ALTAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR:

  • UĞURCAN
  • DORUKHAN
  • HUGO
  • AHMETCAN
  • PUCHACZ
  • HAMSİK
  • BERAT
  • A. ÖMÜR
  • VISCA
  • NWKAEME
  • CORNELİUS

ALTAY:

  • CİHAN
  • CEBRAİL
  • BJÖRKANDER
  • THİAM
  • KAZIMCAN
  • CEYHUN
  • ZEKİ
  • KAPPEL
  • POKO
  • RODRİGUEZ
  • RAYYAN
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