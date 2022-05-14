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Kayserispor - Yeni Malatyaspor: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Kayserispor'a galibiyeti getiren goller Gökhan Sazdağı (2) ve Hayrullah Ekip kaydetti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 20:56 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 21:06
Kayserispor - Yeni Malatyaspor: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor - Malatyaspor zorlu maçta kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip maça, Cenk, Kolovetsios, Uğur, İlhan, Yasir, Gökhan, Emrah, İbrahim, Ramazan, Campanharo ve Mustafa 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, Eyüp, Awuku, Campi, Barış, Umut, Buğra, Hafez, Atakan, Tetteh, Mert ve Kerem 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadelede ilk gol 10. dakikada geldi. Kayserispor'da Gökhan Sazdağı takımını 1-0 öne geçirdi.

45+4'te bir kez daha sahneye çıkan Gökhan Sazdağı, farkı iyi çıkardı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Ev sahibi ekipte Hayrullah Erkip, 72. dakikada farkı 3'e çıkaran golü attı.

Maçta başka gol olmadı ve Kayserispor, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Kayserispor, 47 puanla 14. sıraya yükselirken, Yeni Malatyaspor 20 puanla 20. sırada kaldı.

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