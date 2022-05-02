Listeyi açıkladılar! İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu...

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES, Türkiye'de tahmini transfer bedeli en yüksek 10 futbolcuyu açıkladı. İşte o lliste...
10- Abdülkadir Ömür - 9 milyon euro
9- Mergim Berisha - 9.2 milyon euro
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES, Türkiye'de tahmini transfer bedeli en yüksek 10 futbolcuyu açıkladı. İşte o lliste...
10- Abdülkadir Ömür - 9 milyon euro
9- Mergim Berisha - 9.2 milyon euro
8- Uğurcan Çakır - 9.3 milyon euro
7- Ferdi Kadıoğlu - 9.7 milyon euro
6- Berkan Kutlu - 10.4 milyon euro
5- Olimpiu Morutan - 10.7 milyon euro
4- Attila Szalai - 13.4 milyon euro
3- Alexandru Cicaldau - 13.8 milyon euro
2- Victor Nelsson - 14.1 milyon euro
1- Kerem Aktürkoğlu - 20.3 milyon euro
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