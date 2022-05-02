Haberler Süper Lig Listeyi açıkladılar! İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu...

Listeyi açıkladılar! İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu...

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES, Türkiye'de tahmini transfer bedeli en yüksek 10 futbolcuyu açıkladı. Listeye Galatasaraylı futbolcular damga vurdu. İşte o sıralama...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 15:14
Listeyi açıkladılar! İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu...

8- Uğurcan Çakır - 9.3 milyon euro

Listeyi açıkladılar! İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu...

7- Ferdi Kadıoğlu - 9.7 milyon euro

Listeyi açıkladılar! İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu...

6- Berkan Kutlu - 10.4 milyon euro

Listeyi açıkladılar! İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu...

5- Olimpiu Morutan - 10.7 milyon euro

Listeyi açıkladılar! İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu...

4- Attila Szalai - 13.4 milyon euro

Listeyi açıkladılar! İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu...

3- Alexandru Cicaldau - 13.8 milyon euro

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