Göztepe-Kayserispor maçı CANLI

Süper Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe - Kayserispor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başlama düdüğü 16.00'da çalan Göztepe - Kayserispor maçı beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanıyor.
GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
GÖZTEPE: Piric, Kerim, Dino, Kahraman, Moubandje, Obinna, Yalçın, Tijanic, Halil, Lourency, Di Santo
KAYSERİSPOR: Lung, Ramazan, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Attamah, Kemen, Emrah, Thiam, Mustafa