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Göztepe-Kayserispor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan 32. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 32. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 16:01
Göztepe-Kayserispor maçı CANLI

Süper Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe - Kayserispor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan Göztepe - Kayserispor maçı beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanıyor.

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

GÖZTEPE: Piric, Kerim, Dino, Kahraman, Moubandje, Obinna, Yalçın, Tijanic, Halil, Lourency, Di Santo

KAYSERİSPOR: Lung, Ramazan, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Attamah, Kemen, Emrah, Thiam, Mustafa

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