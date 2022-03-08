Düelloda beraberlik

Ligde gol düellosuna sahne olan 28. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Hatayspor 2-2 berabere kaldı. 5. dakikada Oğuz Ceylan'ın ortasında Maxim'in kafa vuruşuyla 1-0 öne geçen ev sahibi Antep'e Hatayspor 20'de Ribeiro ile yanıt verdi. Konuk ekip, 29'da El Kaabi'nin vuruşuyla 2-1'i buldu.



90+4'TE NET KAÇIRDI

İlk yarısı Hatyaspor'un üstünlüğüyle biten maçta ev sahibi G.Antep 53'te Figueiredo ile gole çok yaklaştı. 79'da aradığı golü buldu. İkinci golünü atan Maxim skoru eşitledi: 2-2. 90+4'te El Kaabi karşı karşıya kaçırdı ve maç berabere bitti. 2-2'lik skorla Gaziantep FK puanını 37'ye, Hatay ise 43'e yükseltti.