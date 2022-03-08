Haberler Süper Lig Düelloda beraberlik

Düelloda beraberlik

Hatay, Gaziantep’in Maxim ile bulduğu iki gole Ribeiro ve El Kaabi ile yanıt verdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 06:50
Düelloda beraberlik

Ligde gol düellosuna sahne olan 28. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Hatayspor 2-2 berabere kaldı. 5. dakikada Oğuz Ceylan'ın ortasında Maxim'in kafa vuruşuyla 1-0 öne geçen ev sahibi Antep'e Hatayspor 20'de Ribeiro ile yanıt verdi. Konuk ekip, 29'da El Kaabi'nin vuruşuyla 2-1'i buldu.

90+4'TE NET KAÇIRDI
İlk yarısı Hatyaspor'un üstünlüğüyle biten maçta ev sahibi G.Antep 53'te Figueiredo ile gole çok yaklaştı. 79'da aradığı golü buldu. İkinci golünü atan Maxim skoru eşitledi: 2-2. 90+4'te El Kaabi karşı karşıya kaçırdı ve maç berabere bitti. 2-2'lik skorla Gaziantep FK puanını 37'ye, Hatay ise 43'e yükseltti.

DİĞER
Süper Lig 2022-2023 yayın ihalesini kim aldı, maçlar hangi kanalda yayınlanacak? TFF'den Süper Lig yayın ihalesi açıklaması!
Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu! Erciyes'in zirvesinde Deniz Şahin'le sarmaş dolaş romantik anlar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor