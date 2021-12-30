Kritik zirve

Kulüpler Birliği Vakfı İstişare Kurulu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu'yla bir araya geldi. Fener. bahçe Başkanı Ali Koç, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın da yer aldığı toplantıda gelecek yıl yapılacak naklen yayın ihalesinin yanı sıra gündemdeki konular görüşüldü. Ayrıca Türk Futbolu Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu, Riva'da toplandı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da yer aldığı çalışma grubu toplantısına, TFF Danışmanı David Elleray de çevrim içi olarak hazır bulundu. Türk Futbolu Hakemlik Sistemi Çalışma grubu, MHK'nin yapısı ve işleyişi, Türk hakemliğinin organizasyonu, hakemlerin gelişimi, VAR kullanımı ve eğitimleri gibi konularda fikir alışverişinde bulundu.
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