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Gaziantep FK - Alanyaspor 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Alanyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Gaziantep FK'ya 3 puanı getiren golleri Furkan Soyalp ve Diedhiou (K.K) kaydetti. Alanyaspor'un tek golü Novais'ten geldi. İşte Gaziantep FK-Alanyaspor maçıyla ilgili tüm detaylar ve özet...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 21:54 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 21:58
Gaziantep FK - Alanyaspor 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gaziantep FK ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaştı. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çaldı. Zorlu müsabaka ev sahibi ekip Gaziantep FK'nın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini Furkan Soyalp ve Diedhiou (K.K) kaydetti. Alanyaspor'un tek golü Novais'ten geldi.

Bu skorla Gaziantep FK puanını 25'e yükseltirken, Alanyaspor ise 27 puanda kaldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK Rizespor'a konuk olurken, Alanyaspor sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak.

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