Gaziantep FK - Alanyaspor 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gaziantep FK ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaştı. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çaldı. Zorlu müsabaka ev sahibi ekip Gaziantep FK'nın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Ev sahibi ekibin gollerini Furkan Soyalp ve Diedhiou (K.K) kaydetti. Alanyaspor'un tek golü Novais'ten geldi.
Bu skorla Gaziantep FK puanını 25'e yükseltirken, Alanyaspor ise 27 puanda kaldı.
Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK Rizespor'a konuk olurken, Alanyaspor sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak.